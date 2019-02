Ztl al Vomero: "Allargare micro-pedonalizzazioni per recuperare vivibilità sul territorio"

Lo stato attuale e la futura evoluzione delle micro ztl al Vomero è stato l'argomento dell'ultima riunione della Commissione comunale Infrastrutture presieduta da Nino Simeone.

Nel corso dell'incontro si è discusso in particolare della situazione di Piazzetta Durante. Ad introdurre l'argomento è stato il consigliere Diego Venanzoni: "Al Vomero è necessario riprendere un discorso interrotto negli ultimi anni. Va rimessa in moto 'la macchina', perchè è necessario allargare le micro-pedonalizzazioni per recuperare vivibilità urbana sul territorio collinare. Penso ad esempio a Piazzetta Durante o anche ad un possibile allungamento dell'area pedonale di via Luca Giordano".

In rappresentanza del Comitato piazzetta Durante è intervenuto Riccardo Maggiulli: "Nella piazzetta viviamo una situazione paradossale. La rotatoria che servirebbe a smaltire il traffico, è di fatto inutilizzabile per problemi di malcostume ed inciviltà. Ci sono auto parcheggiate ovunque, talvolta anche in doppia e terza fila, che bloccano la viabilità. Per ristabilire l'ordine nella piazzetta servirebbe un presidio della Polizia Municipale h 24, cosa impossibile da mettere in atto. Ci chiediamo, a questo punto, perchè non pedonalizzare la piazza e sancire quella che già oggi è di fatto una realtà. La pedonalizzazione porterebbe solo vantaggi e riqualificherebbe la zona, in cui peraltro c'è il cinema Plaza e altri locali. Ci guadagnerebbero tutti, dal Comune agli abitanti della zona. Noi operatori siamo, inoltre, disponibili a contruibuire all'arredo urbano della piazza".

Sull'argomento è invervenuto poi l'architetto Ghezzi, dirigente del Sat della V Municipalità Vomero Arenella: "Negli anni scorsi sono stati fatti sopralluoghi e valutate soluzioni per via Cifariello, piazzetta Durante e Case Puntellate. Il problema è l'applicazione, che non è poi avvenuta per una serie di motivi, tra cui quelli economici. La porta della Municipalità è aperta alla collaborazione degli operatori del territorio. Si tratta di un progetto tecnicamente fattibile, su cui c'era anche l'ok della Polizia Locale".

Per la pedonalizzazione di piazzetta Durante, però, è necessario un atto di delibera della Giunta Comunale, come spiegato dal consigliere Mario Coppeto, già a lungo presidente della V Municipalità, che ha ricordato come in passato esistesse un progetto di parcheggi sotterranei proprio in quella zona, poi tramontato anche grazie all'opposizione della municipalità collinare.