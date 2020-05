Villa Floridiana, de Magistris a Franceschini: “Ci avevi promesso la riapertura del parco”

"Caro Ministro Franceschini, ci avevi promesso diversi mesi fa la riapertura della Villa Floridiana. Purtroppo il parco è ancora chiuso, con grave nocumento per la salute dei napoletani". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla situazione del parco di via Cimarosa al Vomero.

"Oggi avete chiuso anche il Parco di Capodimonte, il più grande polmone verde della città. Il danno sanitario ed ambientale diventa ancora più drammatico in tempi di Coronavirus. Per non parlare dei tagli al personale e della mancanza di risorse economiche che mettono in ginocchio tutti i servizi in città, verde compreso. Vanno aperti gli spazi pubblici. Liberiamo i luoghi, no alla chiusura dele aree che il popolo ha diritto di usufruire. La città è un bene comune", conclude il primo cittadino partenopeo.