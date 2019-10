Cade in strada in via Scarlatti, muore dopo diversi giorni di ricovero in ospedale

Brutta caduta a causa dei sampietrini dissestati in via Scarlatti per C.F. 74 anni, mentre stava passeggiando nei pressi del negozio dove lavora il figlio.

L'uomo è deceduto il 25 settembre dopo diversi giorni di ricovero al Cardarelli, per i traumi e le ferite riprotate nella caduta, come riporta Cronache di Napoli.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla sua morte. Saranno vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Disposto il sequestro della salma e della cartella clinica del 74enne.