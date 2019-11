Voragine via Giotto: deviate due linee dei bus

Proseguono i disagi in via Giotto, al Vomero, a pochi passi da piazza Medaglie d'Oro, dopo lo sprofondamento della strada del 15 novembre, avvenuto proprio a ridosso delle strisce pedonali.

Anm informa che le "Linee C33 e C44 sono temporaneamente in deviazione causa chiusura di via Giotto per impraticabilità stradale. Da via Giotto dirette a via Suarez, svoltano a destra per via Raffaele Tarantino,a sinistra per via Tino di Camaino, piazza Medaglie D'Oro e proprio percorso".