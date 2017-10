Vomero, la V Municipalità approva la pedonalizzazione di via Cifariello

E’ stato approvato, con una delibera della V Municipalità, l’intervento di pedonalizzazione in via Filippo Cifariello, nel tratto compreso tra via Bernini e via Alvino.



La decisione giunge a seguito di una lunga concertazione con i residenti ed è stata, peraltro, oggetto di confronto favorevole con il Consiglio municipale collinare.



L’obiettivo della pedonalizzazione è quello di preservare un’area a forte interesse storico, culturale ed ambientale, dove peralto è presente la storica chiesa con convento conosciuta come "Piccola Pompei", costruita nel 1513.



L’iniziativa si sposa con uno dei principali obiettivi strategici definiti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in riferimento all’incremento delle aree pedonali (APU) e delle Zone a Traffico Limitato (ZTL), anche a tutela della qualità ambientale e della sicurezza dei percorsi pedonali.