Medici e infermieri meglio di Batman e Superman: la vetrina del negozio di giocattoli al Vomero

I medici, tra cui il Prof. Ascierto dell'Istituto Pascale di Napoli, e gli infermieri rimpiazzano i supereroi più amati da grandi e piccini come Batman e Superman.

E' questa l'idea di un negozo di giocattoli al Vomero, Vespoli in via Scarlatti, che ha voluto celebrare così i nuovi "supereroi" che hanno combattuto e stanno combattendo in questi mesi in prima linea contro il 'mostro' Coronavirus, salvando tante vite.

"Onore a voi, ecco i nuovi supereroi", la scritta che campeggia nella vetrina dell'esercizio commerciale nel cuore della zona collinare.