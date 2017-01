Vermi nel cibo dei bambini, è allarme in alcune scuole del Vomero

È polemica, intorno ad una scuola per l'infanzia del Vomero, dopo la denuncia effettuata da alcune mamme: nei pasti dati ai loro figli c'erano dei vermi.

Il dirigente scolastico ha fornito rassicurazioni ai genitori dei piccoli, spiegando che sono in corso di attuazione le procedure di controllo in collaborazione con l'Asl. Ma – al Mattino – questi hanno spiegato di non essere ancora soddisfatti: "La società che gestisce il pranzo deve essere mandata via".

Ai bambini intanto è stato vietato di mangiare a scuola. "Non è possibile portare il cibo da casa – ribatte però attraverso una direttiva l'Istituto – L'alternativa è venire a prendere prima gli scolari e farli mangiare fuori dalla scuola".

Intanto, anche in un'altra scuola del quartiere si parla di vermi nel cibo.