Alcolici somministrati a minori: due locali sanzionati al Vomero

Gli uomini dell'unità operativa Tutela Ememrgenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli, coordinati dal Capitano G.Cortese, hanno sorpreso e sanzionato nell'area pedonale di via Scarlatti il titolare di un esercizio mentre somministrava alcol a minori.

In piazza Immacolata un altro esercizio, già diffidato, veniva sorpreso a somministrare vodka ad un 15enne e per tale comportamento reiterato è stato segnalato all'autorità amministrativa per la chiusura del locale.

Tutti i minori sono stati affidati ai genitori, i quali hanno manifestato ringraziamento agli agenti.