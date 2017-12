Trony in via Luca Giordano a rischio chiusura: "La Municipalità al fianco di rischia il posto"

"Come Municipalità, e dopo aver incontrato i dipendenti, intendiamo inviare un messaggio chiaro alla società gestrice del marchio Trony di Via Luca Giordano: prima di tutto i lavoratori!". A dirlo è il Presidente della V Municipalità, Paolo De Luca, che si è espresso sulla delicata situazione del grande punto vendita nel cuore del Vomero.

"Chiediamo all'azienda ed a tutte le istituzioni coinvolte in una crisi occupazionale sempre più preoccupante, di compiere ogni sforzo utile affinché, quand'anche si dovesse rendere necessario un cambio di gestione dello store di Via Luca Giordano, che ciò avvenga imponendo, a chi dovesse subentrare, di salvaguardare i lavoratori di Trony. Si tratta di un principio basilare, a nostro avviso imprescindibile, in ogni possibile trattativa che interessi la sorte di un'attività commerciale, seppur da pochi anni al Vomero, fondamentale per il nostro territorio", ha affermato De Luca.

"Noi - ha concluso il numero uno della municipalità collinare - faremo la nostra parte e nei giorni che precederanno e seguiranno le trattative del caso, saremo accanto ai lavoratori, ai quali va tutta la nostra solidarietà".