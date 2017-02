"Vomero Scuola Sicura", l'operazione della Polizia Municipale

Nell’ambito delle attività della Polizia Municipale per il controllo dei bus adibiti al trasporto scolastico ed alla sicurezza stradale degli alunni,

denominata "Vomero Scuola Sicura - Sicurezza Stradale", l’Unità Operativa Arenella/Vomero ha intrapreso una serie di ispezioni all’esterno dei plessi scolastici collinari.

Nell’occasione sono stati controllati 14 furgoni, uno dei quali già sottoposto alla misura cautelare del sequestro al cui conducente è stata

ritirata la patente di guida. Un altro conducente di scuolabus è stato sorpreso alla guida del mezzo scoperto di assicurazione, procedendo alla contestazione della conseguente violazione.

Sono state riscontrate altre infrazioni del tipo revisione scaduta del mezzo e numero eccessivo di alunni trasportati, sempre a carico di altrettanti conducenti di tali bus.

Diversi verbali di sosta sono stati elevati a carico di altrettanti trasgressori per sosta o transito sui marciapiedi in prossimità delle scuole, per lo più genitori. Ad alcuni di essi è stato contestato il trasporto "multiplo" su veicolo a due ruote e mancato uso dei dispositivi di sicurezza.

I controlli sono avvenuti presso le scuole "Vanvitelli" in via Luca Giordano, "Quarati" in via Tosti e "Maiuri" in via Mosca e nei prossimi giorni si estenderanno su altri plessi.