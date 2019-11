Teatro Salvo D'Acquisto, presentato il cartellone 2019-2020

Presso il Teatro Salvo D’Acquisto, in via Morghen al Vomero, si è tenuta la presentazione della Rassegna “Un’occasione per tutti” per la Stagione Teatrale 2019/2020, curata dall’Associazione Emme Art Eventi di Enzo Manco. Ad uno, ad uno, i rappresentanti delle compagnie presenti nel cartellone sono saliti sul palco per annunciare il loro spettacolo.

Si partirà il 3 dicembre 2019 con Gennaro De Crescenzo in “Musica per Napoli”. Nipote di Eduardo De Crescenzo, Gennaro è un cantante già considerato un nuovo orgoglio napoletano.

Il 10 dicembre sarà la volta di Tonino Cardamone “giovane in pensione” con Costantino Del Prete, una rappresentazione comica che parla di un quarantenne precocemente in pensione per disturbi mentali. La saggezza della follia lo aiuta ad analizzare il mondo che lo circonda con estrema lucidità.

Chiude il 2019 e precisamente il 17 dicembre “Neapolitan Traditional Song” con Laura Misticone. La canzone classica napoletana portata al pubblico cittadino e a quello dei turisti. L’idea è quella di raccontare i testi delle canzoni e mandare su uno schermo immagini di Napoli di una volta, con i sottotitoli in due lingue straniere.

Ad aprire il nuovo anno, il 3 gennaio ci sarà "In’Canto" con Salvatore Barba, i Panama, Massimiliano Cimino, M. Allocca. Incontro tra Teatro, Musica, Imitazioni, ma soprattutto protagonista “la canzone”.

Il gruppo Le Esperidi, composto da quattro artiste napoletane, T.Minervini, M.Scognamiglio, C. Boccadifuoco, L.Muratgia che contaminano le sonorità classiche con quelle elettroniche saranno sul palco del Salvo D’Acquisto il 10 gennaio con “Le Esperidi nelle nuove Eroidi”, una versione tutta al femminile delle lettere di Ovidio e con la partecipazione dell’attrice G. Paolillo.

Seguirà il 17 gennaio “Cabaret des Mistichettes” con i fratelli Misticone e le figlie di entrambi. Salvatore Misticone reso noto al grande pubblico con il film “Benvenuti al Sud” ha abbracciato con grande passione: teatro, cinema, tv e musica.

La cifra presente in tutta la rassegna è la passione e a raccontarla frontalmente è lo spettacolo del 24 gennaio “A passo di emozioni” con Francesca Curti Giardina.

Bruno Lanza è il paroliere della maggior parte dei brani di Gigi Finizio, autore di “Mentecuore” di Nino D’Angelo, ha scritto per Franco Cipriani, Francesco Calabrese, Valentina Stella e Andrea Bocelli. “Prima che sia troppo tardi” lo porterà in scena il 7 febbraio a raccontare il suo percorso di uomo e di artista talentuoso.

Il variegato cartellone consegna al pubblico del D’Acquisto un appassionato “argentino-napoletano” Diego Moreno per San Valentino con NapolINtango 10 anni di tangoScugnizzo.

Il 21 febbraio “Na voce e chitarra” l’eclettico professore, Sandro Tumolillo, si racconta attraverso le sue avvenute collaborazioni: Tato Russo, Peppe Barra, Pino Daniele, Tullio De Piscopo, solo per citarne alcune.

“Serata d’autore” con il Maestro Leonardo Barbareschi e friends. Il Maestro autore e cantautore, che vanta prestigiose collaborazioni, si racconterà il 28 febbraio.

Ritorna con testi e regia Bruno Lanza, il 6 marzo, con “Chi tene ‘o mare” per Antonello Cascone, musicista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra e la strepitosa voce di Marianna Corrado.

Da non perdere il 15 marzo “Femmene” con Nunzia Schiano, un divertente affresco napoletano sul mondo femminile che invita alla riflessione.

Il 20 marzo è la volta di Gianluigi Esposito, allievo di Sergio Bruni, in “Malìa”, un viaggio incantevole nella musica partenopea d’autore.

Il 27 marzo “Suonn d’ajere”, con la rappresentazione di Lidia Ferrara, Max Cimino, Barbara Lombardi.

La rassegna si concluderà il 3 aprile con Napolitàn Cafè Chàntant con Aurora Giglio, attrice e cantante, che porterà il pubblico a vivere l’atmosfera del Salone Margherita nella Napoli dei primi del ’900.

Grazie al Direttore Artistico Enzo Manco, la rassegna “Un occasione per tutti” apre ad energie e prospettive teatrali nuove, proponendo un’esperienza emozionale che educa e diventa un prezioso strumento di crescita sia per l’attore che per lo spettatore di qualunque età e provenienza culturale. La squadra di lavoro composta da Enzo Manco, Lorenza Licenziati e Laura Bufano, lavorerà in sinergia per proporre e sottoporre al pubblico un cartellone trasversale, ricco, tradizionale, innovativo in cui la cifra comune è la qualità.