Vomero, due rotonde ed un largo intitolati a tre grandi artisti napoletani

Mercoledì 14 marzo a partire dalle ore 16,30, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris sarà al Vomero per le cerimonie di intitolazione di due rotonde ed un largo a tre grandi artisti napoletano come Sergio Bruni, Roberto Murolo e Renato Carosone.

Si parte con l'intitolazione della Rotonda Sergio Bruni (alla confluenza tra Via V. Gemito e Via G. Rossini).

A seguire l'intitolazione della Rotonda Roberto Murolo (confluenza tra Via G. Rossini e Via G. Paisiello) e di Largo Renato Carosone (confluenza tra Via G. Paisiello e Via G. Doria).