Vomero, inaugurati i nuovi toponimi intitolati a Bruni, Murolo e Carosone

Sono stati inaugurati questo pomeriggio al Vomero i nuovi toponimi dedicati a tre grandissimi artisti napoletani come Sergio Bruni, Roberto Murolo e Renato Carosone.

Presenti il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l'assessore alla Cultura Nino Daniele, l'assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, una folta rappresentanza della V Municipalità guidata dal presidente Paolo De Luca, il consigliere comunale Mario Coppeto, i familiari di Sergio Bruni e Renato Carosone, ed il presidente della Fondazione Murolo, Nando Coppeto.

Ad essere inaugurate, nei pressi dello Stadio Collana, la Rotonda Sergio Bruni (alla confluenza tra via Gemito e via Rossini), la Rotonda Roberto Murolo (alla confluenza tra via Rossini e via Paisiello) ed il Largo Renato Carosone (alla confluenza tra via Paisiello e via Gino Doria).

"Abbiamo cercato di rendere un tributo a tre figure straordinarie dell'arte e della storia della nostra città. Tre grandi protagonisti della Napoli contemporanea, che ne hanno illustrato la grandissima tradizione musicale. Tre grandi maestri che hanno espresso con la musica e la poesia, l'anima della città al meglio", ha affermato l'assessore alla Cultura Nino Daniele.

"Non è mai troppo quello che si fa per i grandi maestri napoletani, che tanto hanno fatto per la nostra città. Oggi abbiamo voluto dare un segnale forte, mettendoli tutti e tre insieme in una passeggiata a poche decine di metri. Bruni, Murolo e Carosone, con le loro canzoni e le loro parole, hanno reso Napoli famosa in tutto il mondo. Artisti come loro possono morire da un punto di vista fisico, ma non moriranno mai grazie alla loro musica e alle loro parole che restano nel cuore della gente", ha concluso il Sindaco Luigi de Magistris.