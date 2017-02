Stadio Collana, una sentenza del Consiglio di Stato riapre i giochi

Nuovo capitolo nella vicenda relativa allo Stadio Collana. Il Consiglio di Stato, infatti, si è espresso a favore del Consorzio Giano s.r.l., dopo la presentazione del ricorso contro il bando regionale che aveva portato all’assegnazione della gestione dell'impianto del Vomero all’ATI Collana Cesport, con il Consorzio Giano giunto al secondo posto della graduatoria.

La sentenza rimette ora in discussione l'intera procedura, annullando di fatto l'affidamento all'Ati Collana Cesport.

Sull'argomento si è espresso l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello: "Ci auguriamo che la Regione al più presto possa trovare le condizioni per riaprire l’impianto, al fine di garantire la possibilità di praticare le tante discipline sportive alle migliaia di sportivi napoletani che frequentavano la struttura sino a poche settimane fa. Mi sono già attivato nel chiedere al vice-presidente della Regione Campania Bonavitacola un incontro urgente, per far partire tutte le procedure possibili e riaprire in tempi rapidissimi la struttura, anche accollandoci temporaneamente la gestione dell’impianto, con l’aiuto di tutte le associazioni”.