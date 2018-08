Stadio Collana, la Giano srl: "Paritre con i lavori il prima possibile"

Giorni decisivi per il futuro dello Stadio Collana. Il 23 luglio scorso è stato siglato il contratto di convenzione per la gestione dell'impianto tra la Giano srl, società nella quale figurano tra gli altri i due ex calciatori del Napoli Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, e la Regione Campania.

Proprio la Giano srl nelle ultime ore ha emesso un comunicato per fare chiarezza su alcune voci circolate su alcuni organi di stampa cittadini: "La Giano srl, in seguito ad alcune notizie diffuse dagli organi di stampa, rende noto che solo in data 23 luglio è stato firmato il contratto di convenzione per la gestione dell’impianto vomerese con la Regione, e dopo soli 7 giorni ha effettuato un primo sopralluogo, cui hanno partecipato i tecnici della Regione, dell’Aru e quelli della Giano. In tale occasione, tutti i presenti hanno constatato che molte zone sono interdette. Pertanto, i prossimi sopralluoghi saranno effettuati il prima possibile".

"Ad ogni modo, la volontà della Giano srl resta quella di iniziare i lavori quanto prima, rispettando i propri impegni economici offerti in gara, fermo restando che il punto fondamentale è il rispetto dell’obbligo relativo al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario stabilito in concessione. Infine, è bene precisare che prima di aprire un qualsiasi cantiere, bisogna rispettare in primo luogo le procedure, nonché le autorizzazioni amministrative", conclude la nota.