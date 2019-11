Stadio Collana, i Verdi: "Da metà novembre le società sportive apriranno le iscrizioni"

"Nella mattinata di lunedì abbiamo compiuto un sopralluogo Stadio Collana per valutare le condizioni della struttura, chiusa da troppo tempo all’attività sportiva. Fortunatamente tale condizione non è destinata a perdurare. Così come chiediamo da tempo l’impianto riaprirà a breve i battenti. La Giano ci ha comunicato che, a partire da metà novembre, le società sportive apriranno le iscrizioni. Un mese dopo, a metà dicembre, ci sarà l’inaugurazione". A renderlo noto sono i Verdi, con il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il Consigliere alla V Municipalità Rino Nasti.

"Apriranno le palestre e sarà fruibile la pista di atletica, completamente rinnovata per le Universiadi. Ovviamente continueremo a vigilare sul completamento degli interventi di restyling previsti a carico della società", concludono Borrelli e Nasti.