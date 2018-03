Stadio Collana, il Consiglio di Stato assegna l'impianto alla Giano di Cannavaro e Ferrara

Le lunghe vicende giudiziarie sulla gestione dello Stadio Collana si arricchiscono di un nuovo capitolo.

E' delle ultime ore, infatti, la pronuncia del Consiglio di Stato, che ha nominato il Prefetto di Napoli Commissario ad Acta per procedere a disporre l'aggiudicazione della concessione in favore della Giano s.r.l., che vede tra i soci anche gli ex calciatori del Napoli e della Nazionale Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, entro il termine di trenta giorni.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che chiede "di verificare se è possibile il ricorso in Cassazione da parte della Regione Campania avverso alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che ha aggiudicato la concessione dello Stadio Collana alla Giano s.r.l.".

"C'è il rischio - afferma il capogruppo in consiglio regionale di Campania Libera-Psi-Davvero Verdi - che questa storia finisca come quella del palazzetto dello sport Mario Argento a Fuorigrotta che, a distanza di decenni, tra contenziosi e disastri burocratici, è oramai chiuso e in pieno degrado da venti anni. Lo Stadio Collana purtroppo corre il rischio di fare la medesima fine".