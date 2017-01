Scale mobili intermodali al Vomero, servizio sospeso per alcune ore

Anm informa che per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alle cabine di trasformazione della Funicolare Centrale, il servizio di scale mobili intermodali del Vomero, composto da tre impianti: Cimarosa (P.za Fuga) e scalinate di Via Morghen, sarà sospeso per alcune ore.

La sospensione durerà dalle 16.30 di martedì 3 gennaio alle ore 8.00 di mercoledì 4 gennaio 2017.