Il racconto di una 18enne vomerese: "Mi sono venduta in chat per tre anni"

Inviava sue foto hot a pagamento, faceva balletti erotici in cam. Ha fatto sesso con tre delle persone conosciute in chat. Vomerese, ora ha 18 anni. Ha iniziato quando ne aveva 15. L'agghiacciante racconto della ragazza è stato pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno.

Si è venduta prima ai coetanei, poi ad amici più grandi, infine a persone conosciute in discoteca o che l'adescavano online. Per pochi soldi, in buoni, dai 10 ai 30 euro. Per ricaricare il cellulare, comprare qualche vestito in più. Per noia forse.

La protagonista del racconto al Cormez ora cerca casa a Milano, andrà alla Bocconi. Non ha problemi economici – i suoi genitori sono due professionisti, separati – ma "i soldi non bastano mai", spiega. "Credi che solo io faccia queste cose? - racconta – Non immagini neanche, nessuno lo immagina, ma sono centinaia le ragazze che conosco che vendono le loro foto sul web. Centinaia solo a Chiaia, la zona che frequento ogni sera, o meglio frequentavo, adesso sono più spesso al Vomero. Prova ad andare una sera nei locali, quelli che organizzano le feste all’aperto nella zona di Bagnoli e guarda cosa succede sulle spiagge o nei bagni". Il fenomeno è esteso, e si allarga a macchia d'olio.