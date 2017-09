Alimenti esposti agli agenti atmosferici, sequestri al Vomero

Gli agenti della Polizia Municipale di Vomero/Arenella del capitano Giuseppe Cortese hanno verbalizzato 12 ambulanti senza alcuna autorizzazione per esposizione di merce alimentare agli agenti atmosferici con sequestro e distruzione della merce in piazza Muzii, via Caldieri, via Cilea, via Menzinger, via Tarantino, via Fontana, via Jannelli e via Palermo.



In via Scarlatti ed in piazzetta Arenella è stato, inoltre, sequestrato un box con annesso deposito all'interno del mercato coperto De Bustis e sono stati elevati 8 verbali per occupazioni di suolo non conformi alle autorizzazioni rilasciate in via Del Torto, via Omodeo, via Scarlatti, via Caldieri e via Cilea.

A seguito degli interventi, sono stati applicati due provvedimenti di chiusura per altrettanti esercizi commerciali, che avevano più volte ampliato abusivamente le proprie occupazioni.