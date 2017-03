Vomero, sequestrati fasci di mimose e devoluti agli istituti religiosi della zona

In occasione dell'8 marzo, la Polizia Municipale di Napoli ha effettuato controlli in varie zone della città, finalizzati alla repressione della vendita abusiva di fiori e mimose.

Parimenti gli agenti dell'Unità Operativa Vomero/Arenella lungo via Niutta, piazza Fanzago, via Luca Giordano, via Scarlatti, via Kerbaker, via Morghen e piazza Medaglie d'Oro hanno effettuato sequestri per 350 fasci di mimose devolvendo tutto ad istituti religiosi della zona.