Vomero, spuntano i semafori col countdown in via Cilea

Semafori con il cosiddetto "countdown" sono comparsi negli ultimi giorni al Vomero, e più precisamente in via Cilea, all'angolo con via Gemito.

La novità ha incuriosito ed è stata accolta positivamente da molti cittadini della zona collinare.

Il conto alla rovescia parte da 99 e consente a pedoni, automobilisti e centauri per conoscere esattamente quando scatterà il rosso ed il verde, visualizzando la durata rimanente del tempo previsto per l'accensione delle luci.