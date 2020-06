Movida da incubo, violenta rissa con calci e pugni in via Aniello Falcone

"Per l'ennesima volta via Aniello Falcone, nella notte fra sabato e domenica, si è trasformata nel teatro del delirio. Fra due bande di ragazzi è scoppiata una maxi rissa di una violenza inaudita, a pugni, calci e addirittura colpi di bottiglia. Botte da orbi fermate solo dal provvidenziale intervento della polizia municipale. Alla vista della divisa, infatti, si sono dileguati lasciando tracce di sangue per terra, e qualche vetro delle auto parcheggiate. Non è più accettabile, ogni domenica mattina, dover fare il bollettino dei feriti e dei danni causati dalla movida violenta e selvaggia. Via Aniello Falcone, lo denunciamo da anni, è ormai senza controllo nel weekend e, fra risse e degrado, i residenti sono praticamente sotto scacco, per non parlare del fatto che gli incivili hanno trasformato questa strada in una pattumiera e il belvedere in una mini discarica". Denuncia Francesco Emilio Borrelli.

"Occorrono al più presto presidi di polizia fissi fino a tarda notte almeno nei week end affinché la divisa possa risultare da deterrente per chi pensa di poter fare ciò che vuole", conclude.