Rifiuti al Vomero, il presidente della Municipalità: "Questa è la condizione delle nostre strade"

Il presidente della V Municipalità di Napoli Paolo De Luca, via social, si è espresso sulla situazione rifiuti al Vomero e nella zona collinare: "Da sempre la Municipalità 5 ha avuto ed ha un ottimo rapporto con ASIA e con le donne e gli uomini che in essa lavorano; totale condivisione e massima collaborazione. Così come da sempre la Municipalità 5 ha tentato, in generale e con la consapevolezza dei propri limiti, di risolvere in proprio i problemi che via via si presentavano senza alzare la voce e senza lamentarsi. Non vorrei però che questo nel tempo avesse creato equivoci e fraintendimenti nel rapporto competenze/diritti/doveri di ciascuno, ma soprattutto non vorrei si fosse creato quel meccanismo contorto secondo il quale si ottiene solo urlando e 'facenn ammuina'".

"Se così fosse è bene chiarire che al momento giusto ammuina la sappiamo fare tutti per cui... alzate il c.lo dalle sedie e datevi da fare! Questa è la condizione in cui si trovano le nostre strade, i nostri condomini, le nostre scuole", scrive il numero uno della municipalità collinare.