Smaltimento illecito di rifiuti speciali: la scoperta in un cantiere al Vomero

Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, reparto Tutela Ambiente, hanno individuato un cantiere in via Toma al Vomero dove gli operai, senza protezioni e specializzazione, sono stati sorpresi a rimuovere e smaltire manufatti in amianto, sprovvisti di autorizzazione e nulla osta dell'Asl competente.

Il cantiere è stato messo in sicurezza, così come i rifiuti speciali pericolosi che sono stati sottoposti a sequestro penale. Il titolare della ditta è stato deferito all'Autorità giudiziaria in violazione del Codice dell'Ambiente, della legge 81/08 che tutela la salute dei lavoratori e per danneggiamento di suolo pubblico.