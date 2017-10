Sversamento rifiuti fuori orario, multe al Vomero e all'Arenella

Gli agenti dell’Unità Operativa Vomero della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato numerosi controlli atti alla repressione ed alla prevenzione degli abusi sul territorio.



In particolare sono stati effettuati appostamenti allo scopo di prevenire lo sversamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti.



Le strade interessate dai controlli sono state Piazza Leonardo, via Pietro Castellino, via Simone Martini e Via Rocco Jemma, dove sono stati verbalizzati 12 tra residenti e commercianti per sversamento dei rifiuti negli orari non consentiti.



Sono stati controllati, inoltre, i pubblici esercizi di Piazza Vanvitelli, dove per quattro attività è scattata la sanzione amministrativa per violazione dell’art. 20 C.d.S. per occupazione abusiva di suolo pubblico, in eccedenza o in maniera difforme rispetto al titolo concessorio. Per tutti scatterà la segnalazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti.



I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.