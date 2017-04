Vomero, scoperte altre due rapine davanti al Liceo Sannazaro

L’8 marzo scorso un 16enne era stato fermato per 2 rapine ai danni di studenti del Liceo Sannazzaro. I militari avevano accertato che aveva avvicinato e minacciato una minorenne strappandole di mano lo smartphone e poco dopo un altro studente, portandogli via, anche in quel caso, il cellulare. Individuato e portato in caserma, il malfattore in erba era stato riconosciuto da entrambe le vittime e sottoposto a fermo.

Le indagini, però, non si sono fermate all’8 marzo: i Carabinieri della stazione Vomero-Arenella, infatti, coordinati nelle attività dalla Procura per i minorenni di Napoli, hanno dato esecuzione nei confronti del ragazzo a un’ordinanza di custodia cautelare poiché è ritenuto l’autore di altre 2 rapine commesse nei pressi del liceo classico "Sannazzaro".

A febbraio aveva minacciato una ragazza con un coltello e spalleggiato da 2 complici le aveva strappato di mano l’i-phone. Ai primi di marzo aveva invece preso per il collo un altro studente e, minacciando anche lui con un coltello, sempre con l’aiuto di 2 complici, gli aveva strappato di mano lo smartphone.

I militari dell'Arma hanno raccolto tutti gli elementi necessari alla sua identificazione e le vittime, anche in questo caso, lo hanno riconosciuto senza alcun dubbio. L’autorità giudiziaria per i minori ha quindi emesso il provvedimento cautelare che i Carabinieri hanno notificato al minore, già ristretto nell’istituto penale per i minorenni di Nisida.

Continuano le indagini per individuare i suoi complici e proseguono anche i controlli preventivi dei Carabinieri nei pressi degli istituti scolastici del quartiere.