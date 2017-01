Come in Gomorra: regista della fiction rapinata in strada

Brutta disavventura per Mariangela Fioretti, 29enne aiuto regista della serie tv Gomorra. Mentre era in compagnia di un'amica, è stata aggredita e rapinata in via Puccini al Vomero.

Erano le 6 di ieri mattina quando la ragazza stava entrando in auto per dirigersi al Villaggio Coppola, dove si stanno girando alcune scene della fiction. In due, col volto coperto, hanno detto di essere armati e costretto le due vittime a consegnare loro borse e oggetti di valore. Infine hanno sfilato le chiavi dal quadro dell'auto per non farsi inseguire, e sono scappati.

Le due ragazze hanno denunciato il fatto alla polizia. In zona non ci sono telecamere di videosorveglianza.