Piazza Medaglie d'Oro, tentata rapina in banca: paura tra i clienti

Banda del buco in azione in un istituto bancario di piazza Medaglie d' Oro. I rapinatori, incappucciati e armati, hanno fatto irruzione questa mattina nella Deutsche Bank seminando il panico tra i dipendenti della banca. Gli agenti, allertati dal direttore dell’istituto di credito, sono prontamente intervenuti e si sono calati nel cunicolo che i malfattori avevano scavato dai locali di pertinenza della banca sottostanti.

I poliziotti, procedendo in fila indiana mentre percorrevano lo stretto corridoio dei locali sottostanti, si sono trovati di fronte i rapinatori. Il primo impugnando una pistola è stato prontamente disarmato da uno dei poliziotti poliziotto dopo una colluttazione. Contestualmente l’altro agente è riuscito con non poca difficoltà a prendere per il passamontagna l’altro rapinatore, che per scappare si è lasciato cadere nel buco della rete fognaria dal quale erano entrati. Entrambi i rapinatori sono riusciti a scappare. I poliziotti hanno sequestrato l’arma, una pistola beretta 98 cal.9x21 con colpo in canna, i passamontagna e degli occhiali utilizzati dai malfattori. Dalla bonifica ed ispezione immediatamente effettuata dalla Polizia di Stato e dagli uomini del servizio fognature del Comune di Napoli sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi borsoni e arnesi atti allo scasso.

Dai controlli è emerso che alcuni dei tombini delle strade adiacenti l’istituto di credito erano stati bloccati dall’interno al fine di rendere più difficile l’accesso da parte delle forze dell’ordine.