Vomero, lanciava in aria bottiglie di vetro per guardarle rompersi sul selciato

Nel corso di servizi organizzati dei Carabinieri della compagnia Vomero per contrastare eventuali atti di violenza tra minori effettuati con il supporto di colleghi del reggimento Campania e della compagnia speciale, sono stati identificati 149 minorenni, 8 dei quali subito dopo affidati a genitori.

Un 15enne di via Principe di Napoli è stato sorpreso mentre girava per via Merliani con un tirapugni di ferro di 12 cm nelle tasche.

In piazza Quattro Giornate, invece, un 14enne di via Aniello Falcone è stato sorpreso mentre lanciava delle bottiglie di vetro in aria per guardarle rompere sul selciato e spargersi in mille pezzi.