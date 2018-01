Ragazzi accoltellati al Vomero per uno sguardo di troppo: identificato l'aggressore

E' un 16enne napoletano il responsabile del ferimento di due ragazzi di 18 e 16 anni, accoltellati nella notte del 17 dicembre scorso in Piazza Vanvitelli per uno sguardo di troppo rivolto a un gruppo di giovani arrivato in piazza in sella a uno sciame di 7 scooter.

Le indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Napoli-Vomero, che hanno analizzato ore di immagini riprese da telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, hanno consentito di arrivare all’identificazione dei ragazzi di entrambe le fazioni, 17 in tutto, compreso il responsabile del ferimento dei due giovani.

Quest'ultimo è stato denunciato per porto illegale di arma bianca e lesioni gravissime.