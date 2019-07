"Il cassonetto vi saluta!": via all'estensione della raccolta porta a porta al Vomero

Parte da oggi, lunedì 1° luglio, l'estensione della raccolta differenziata "porta a porta" al Vomero nella zona compresa tra via Gemito, via Cilea, Corso Europa e strade limitrofe.

Due punti informativi sono stati predisposti per fornire ulteriori delucidazioni ai cittadini in Piazza Quattro Giornate (1-2-3 luglio) e Via Cilea, angolo via Petrella (4-5 luglio), dopo la consegna di pattumiere e materiale informativo avvenuta nelle scorse settimane.

Il Presidente della V Municipalità Paolo De Luca ha illustrato i numeri dell'ulteriore estensione del 'porta a porta', che completa così la raccolta in tutto il quartiere collinare:

- circa 9000 famiglie su 340 civici e circa 1000 utenze non domestiche;

- circa 2000 bidoncini consegnati e 300 da ritirare;

- circa 300 i cassonetti stradali da rimuovere tra non riciclabile e umido;

- circa 60 postazioni campane da rinforzare;

- circa 50 cestini gettacarte/deiezioni canine da posizionare;

- più mezzi a disposizione per il ritiro;

"Con questo intervento - spiega De Luca - tutta l’area del Vomero viene servita dalla modalità di raccolta differenziata “Porta a Porta” ed entro il 2019 si conta di chiudere anche l’Arenella, per quella piccola parte residua ancora scoperta. Un obiettivo importante per l’Amministrazione che, al netto di tutte le difficoltà del caso e delle eredità pesanti ricevute, ha sempre spinto sull’acceleratore (il progetto “plastic free” é solo l’ultimo esempio) in materia di salvaguardia dell’ambiente. Un obiettivo importante per la Municipalità 5 che vede riconosciuto l’impegno da sempre profuso a sostegno di tutte le iniziative utili a garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno.

Un ringraziamento a tutte le donne e uomini di ASIA per il lavoro che quotidianamente svolgono. Sta a tutti noi, con piccole e semplici azioni quotidiane, rimettere l’ambiente al centro dell’attenzione!".