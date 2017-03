Vomero, domenica raccolta di libri per le popolazioni terremotate

Domenica 12 marzo al Vomero iniziativa in favore delle popolazioni colpite dal sisma nel reatino.

In via Enrico Alvino, angolo via Scarlatti, dalle ore 9,00 alle 14,00, la V Municipalità, insieme alla libreria Iocisto e le associazioni Accsa, Conita, Nomos e Ana, raccoglieranno libri e materiali di cartoleria per Amatrice e le altre città terremotate della zona laziale.