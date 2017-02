Stadio Collana, raccolta firme della V Municipalità per la riapertura

Oltre 500 firme raccolte in poco più di un'ora. Questo il bilancio dell'iniziativa messa in campo dalla V Municipalità, che nella mattinata di domenica, a partire dalle 11,00, ha promosso un sit in di sensibilizzazione pubblica in Piazza Quattro Giornate per chiedere la riapertura dello Stadio Collana.

Oltre al presidente Paolo De Luca, erano presenti consiglieri municipali, assessori, associazioni, comitati e semplici cittadini.

La raccolta di firme è per una petizione da inviare al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Domenica prossima si replica. La V Municipalità è con i circa 7000 utenti che patiscono oltremodo la situazione di stallo creatasi. Basta chiacchiere", afferma il numero uno della municipalità collinare Paolo De Luca.