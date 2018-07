Distrutto nell'incendio, riapre lo storico pub Napoli Centrale

Un terribile incendio aveva distrutto il 22 marzo 2017 lo storico pub Napoli Centrale, situato in via Vincenzo Gemito 34. I danni per il locale sono stati ingenti e c'è voluto più di un anno per riportare in vita il pub vomerese.

La riapertura del locale avverrà il 18 luglio alle ore 20.00, come annunciato dai gestori di Napoli Centrale.

"Siamo Pronti! Mercoledì 18 Luglio inauguriamo il nuovo Napoli Centrale Pub. Siete tutti invitati. Si riparte, salite tutti sul nuovo treno P.G", è il post dei gestori del locale

.