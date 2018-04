Via Pigna, protesta dei residenti: bloccata la strada

Traffico in tilt nella serata di mercoledì in via Pigna, per la protesta dei residenti della zona in cui si è aperta una voragine, che ha portato 60 famiglie del civico 130 ad essere evacuate.

Ribaltati alcuni cassonetti in strada e bloccata la circolazione. "Non andremo via da qui fin quando non ci ridaranno la nostra casa".

"Superata la fase emergenziale delle prime 48 ore, al termine di una lunga ed approfondita riunione tenutasi a Palazzo San Giacomo col Vicesindaco, Municipalitá, ABC, Servizio Strade, Fogne e SAT, sono state stabilite le fasi di lavorazione per il ripristino della rete idrica "ordinaria" (nelle more si é provveduto a realizzare un bypass che attualmente serve tutta l'utenza di Via Pigna) ed il successivo riassetto della sede stradale", spiega in una nota la V Municipalità Arenella-Vomero.

"Interverrá ABC con appositi mezzi meccanici per operare alla profonditá necessaria, al fine di preparare lo scavo nel quale saranno realizzate alcune semplici ma importanti opere fognarie al sistema a servizio dello stabile sito al civico 130 di Via Pigna. Sará poi eseguito il riempimento della voragine e la ricostruzione delle sede stradale. Operanno contestualmente anche altri enti (Italgas ed Enel) che saranno coordinati ad ABC a cura del SAT. I lavori dureranno alcuni giorni, anche in ragione di quelle che saranno le condizioni climatiche. La Protezione Civile, col supporto delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, assicurerà l'accesso ai residenti dello stabile in due finestre temporali, ovvero al mattino ed al pomeriggio, a cantiere fermo. Ció al solo fine di consentire ai residenti di recuperare vestiario, medicinali e generi di prima necessitá. Ogni sforzo possibile é in campo", conclude la nota.