Vomero, protesta contro la costruzione dei box: cassonetti in strada, traffico in tilt

Traffico letteralmente in tilt questa mattina al Vomero e all'Arenella per una protesta contro la costruzione dei box in Piazza degli Artisti.

Cassonetti rovesciati in strada in tutta la zona che abbraccia il mercatino di Casale de Bustis, fino a Piazza Medaglie d'Oro.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione nell'intera zona collinare.