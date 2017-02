Premio Emily Dickinson, bandita la XXI Edizione: sei le sezioni

E’ stata bandita la XXI Edizione del Premio letterario internazionale Emily Dickinson. Ad organizzarlo è stata l’omonima Associazione, presieduta e fondata dalla scrittrice e giornalista pubblicista, la Prof.ssa Carmela Politi Cenere.

Il premio si articola in 6 sezioni: romanzo edito ed inedito, libro di narrativa o saggio edito o inedito, libro di racconti inedito o edito, libro edito di poesie, anche in dialetto, raccolta inedita (max 10 poesie; poesia inedita in lingua o in dialetto; sezione speciale riservata agli studenti).

I testi in triplice copia dovranno pervenire all’Associazione culturale, entro il mese di marzo 2017.

Gli interessati dovranno ritirare il bando presso la segreteria del premio in Via Elio Vittorini 10 al Vomero o telefonare allo 081 556 98 59.

E’ stato istituito, inoltre, su segnalazione, un riconoscimento, nell’ambito dello stesso premio, a personalità del mondo della cultura e delle istituzioni che si sono distinte per meriti e per elevate doti umane.