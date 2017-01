Chiesa San Gennaro al Vomero, il Pranzo della Solidarietà e dell'Amicizia

Ieri presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini si è tenuto il tradizionale Pranzo della Solidarietà e dell'Amicizia, organizzato dalla Parrocchia di Padre Massimo Ghezzi, con la partecipazione della Comunità di S. Egidio e di altre comunità ed associazioni.

Circa 250 le persone bisognose presenti all'iniziativa.

"Un evento riuscitissimo e ben organizzato - le parole del Presidente della V Municipalità Paolo De Luca - grazie anche all'impegno delle forze commerciali e imprenditoriali della V Municipalità, tutte unite in una 'gara' di solidarietà e partecipazione. In tal senso va il mio particolare ringraziamento a Giovanni Estate ed alla sua famiglia, capace di coordinare e coagulare tanto amore per il prossimo".