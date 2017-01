Nuovo 'porta a porta' al Vomero: le strade interessate

Nell’ambito delle attività periodiche di revisione, ampliamento ed efficientamento della Raccolta Differenziata che ASIA svolge nei vari quartieri della città di Napoli, è in corso nel quartiere Vomero la consegna delle attrezzature per il porta a porta a partire da Viale Largo San Martino.

La consegna interesserà circa 7300 famiglie residenti e circa 450 attività commerciali. Le strade interessate sono Galleria Privata Vanvitelli, Gradini Cacciottoli, Gradini del Petraio, Largo San Martino, Piazza Ferdinando Fuga, Piazzetta Cacciottoli, Piazzetta Durante, Salita Cacciottoli, Traversa Privata Giuseppe Bonito, Via Achille Vianelli, Via Alessandro Scarlatti, Via Aniello Falcone, Via Annibale Caccavello, Via Antonio Mancini, Via Antonio Sacchini, Via Corrado Giaquinto, Via Domenico Cimarosa, Via Eduardo Dalbono, Via Filippo Palizzi, Via Francesco Paolo Michetti, Via Francesco Solimena, Via Gaetano Donizetti, Via Giacomo Puccini, Via Gian Domenico D'Auria, Via Gioacchino Toma, Via Giovanni Donadio di Mormanno, Via Giuseppe Bonito, Via Giuseppe Cotronei, Via Luca Giordano, Via Luigia Sanfelice, Via Maestro Colantonio, Via Michele Cammarano, Via Michele Kerbaker, Via Pirro Ligorio, Via Raffaele Morghen, Via Renato Lordi, Via Settimio Severo Caruso, Via Tito Angelini, Via Torrione San Martino, Viale Michelangelo, Viale Raffaello, Vico Cacciottoli.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il punto informativo Asìa che si terrà dalle 9,00 alle 13,00:

- nei giorni 9/10/11 febbraio 2017 in via A. Scarlatti (Funicolare di Montesanto)

- nei giorni 13/14/15 febbraio 2017 in Piazza Ferdinando Fuga

- nei giorni 16/17/18 febbraio 2017 in Piazza Cosimo Fanzago.