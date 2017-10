Vomero, arrivano i poliziotti in mountain bike | VIDEO

Due agenti del Commissariato di Polizia “Vomero”, entrambi appassionati di ciclismo, stavano accarezzando l’idea di poter far servizio d’istituto a bordo di mountain bike.

L’idea, nata nel 2014 proprio per svolgere, quotidianamente, una più attenta e capillare azione di prevenzione nel quartiere, tenuto conto della conformazione della rete viaria, in cui sono presenti molte isole pedonali ed un grande parco verde, come quello della Villa Floridiana, ha spinto i poliziotti a richiedere le dovute autorizzazioni.

Pur se l’iniziativa era da considerarsi valida, non esistendo un capitolato per l’utilizzo di biciclette di servizio, si è dovuto attendere qualche anno, affinché il progetto potesse essere realizzato.

Il Ministero dell’Interno, dall’estate di quest’anno, avendo approvato questo progetto ha disposto l’assicurazione R.C.A. sulle due mountain bike che, finalmente, dal mese di ottobre sono state messe su strada.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli abitanti del quartiere Vomero, che vedono nel poliziotto in bicicletta, una sicurezza maggiore che incarna in pieno il concetto di Polizia di prossimità, perché frutto di una maggiore vicinanza della Polizia di Stato a quelle che sono le reali esigenze della collettività.