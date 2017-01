Al Vomero il Cuore di Pizza Unesco: pizze gratis per i senzatetto

Questa mattina, in via Massimo Stanzione, si è tenuto l'evento di solidarietà "Il Cuore di Pizza Unesco", con un pranzo per i senzatetto secondo le le indicazioni della Comunità della Parrocchia di San Gennaro al Vomero.

A preparare le pizze per gli ospiti del pranzo tanti pizzaioli napoletani, che hanno voluto partecipare a questa bella giornata, come Gino Sorbillo, Gennaro Piccolo, Antonio Greco, Teresa Iorio, i fratelli Giustiniani, Diego Viola e Adriana Avallone, Valentino Libro, Gennaro Gattimolo.

A servire ai tavoli c'erano Franco Manna, Clelia Martino, Antimo Caputo, Sergio Miccù, Claudio Sebillo e Alfonso Pecoraro Scanio.