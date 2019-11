Nasce il "Parco di San Martino": approvata la mozione in Consiglio Regionale

"L’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Campania della nostra mozione per la realizzazione del Parco di San Martino nell’area di 7mila metri quadrati insistente al di sotto delle mura di Castel Sant’Elmo in via Annibale Caccavello è una splendida notizia che ci rende particolarmente soddisfatti". Lo rendono noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla V Municipalità Rino Nasti.

"Si tratta di uno spazio abbandonato che verrà adibito a verde pubblico. Il nuovo parco rappresenterà un nuovo spazio che valorizzerà, tra l’altro, le peculiarità paesaggistiche e ambientali del comprensorio. La mozione conclude anni di battaglie da parte di cittadinanza e associazioni volte alla realizzazione di uno spazio verde all’interno dell’area. Trattandosi di un quartiere fortemente congestionato, il recupero di uno spazio di vivibilità rappresenterà un forte beneficio non solo per turisti e cittadini provenienti dagli altri quartieri ma per gli stessi residenti", concludono i Verdi.