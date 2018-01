Parco Mascagna inaccessibile: riapertura tra 6 mesi?

Era l'estate scorsa quando il Parco Mascagna fu dichiarato inaccessibile. A distanza di sei mesi, la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. Ad annunciarlo l'assessore Maria D'Ambosio. Eppure non sono mancate polemiche e manifestazioni di dissenso da parte dei cittadini che non hanno potuto e non possono ancora usufruire dello spazio pubblico. La chiusura, hanno fatto sapere dalla sede del Comune e della Municipalità Vomero-Arenella, si era resa necessaria «a seguito della caduta di un grosso ramo da un cedro. A tutela della pubblica e privata incolumità, il servizio Protezione Civile del Comune di Napoli dispose la chiusura dell'intero Parco Mascagna fino a completa verifica di tutte le alberature del Parco ed alla loro messa in sicurezza».

Gli interventi per mettere in completa sicurezza il parco e per restituirlo ai cittadini sono stati affidati. Nel frattempo non c'è altro da fare che aspettare. Ma la pazienza dei cittadini sembra essere arrivata al limite. Nelle scorse ore, affisso ai cancelli serrati, è comparso un cartello, il sunto dell'indignazione degli utenti per la prolungata chiusura e la presunta impasse delle istituzioni.