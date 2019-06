Pane gratis per i meno fortunati all'esterno del negozio: l'iniziativa al Vomero

Pane e pizze gratis per i meno fortunati ogni sera all'esterno del locale. E' la splendida iniziativa della panetteria "Anema&Core" in via Cilea al Vomero.

Alla chiusura del locale, da alcuni mesi, vengono lasciate all'esterno del panificio le buste con la scritta "per chi ha fame".

Il bel gesto ha fatto nelle ultime settimane il giro dei social, raccogliendo l'apprezzamento di tante persone.