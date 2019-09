Vomero, cade palo della luce in via Ugo Ricci

Momenti di paura nel pomeriggio al Vomero, dove un palo della luce è improvvisamente crollato al suolo, abbattendosi sul manto stradale.

Il fatto è accaduto in via Ugo Ricci, a pochi passi da via Belvedere.

"Tragedia sfiorata", scrivono alcuni cittadini sul gruppo Facebook "Sei del Vomero se...". Da stabilire le cause del crollo.

(foto Facebook "Sei del Vomero se...")