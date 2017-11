La Polizia Municipale ferma il figlio minorenne: genitore minaccia gli agenti

L’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal Cap. Giuseppe Cortese, nella notte tra sabato e domenica ha proseguito l’attività di controllo sull’uso di alcol e stupefacenti da parte di minorenni.

Le operazioni hanno interessato i luoghi di ritrovo della movida vomerese, come Piazza Vanvitelli, Via Scarlatti, Via Luca Giordano e zone limitrofe.

In tarda serata, in Largo S. Martino, sono stati sorpresi quattro giovani in possesso di cannabis per uso personale: per questi, oltre al sequestro amministrativo della sostanza, che verrà inviata agli organi preposti per le analisi di rito, scatterà la segnalazione in Prefettura per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative (sospensione e/o divieto di conseguire patente, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno).

Nell’immediato sono stati convocati i genitori dei ragazzi i quali, durante la fase dell’affidamento dei propri figli, sono stati messi a conoscenza dei fatti. Quasi tutti hanno mostrato apprezzamento per l’intervento, riconoscendo l’importanza dei controlli a contrasto di un fenomeno sempre più allarmante, mentre il padre di un sedicenne, infastidito dal doversi recare dal proprio figlio per l’affidamento, non riconosceva l’importanza di quanto svolto a tutela del minore, inveendo addirittura contro gli agenti e minacciandoli.

L’uomo sarà deferito all’autorità giudiziaria per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e per i minorenni si provvederà alla segnalazione alla Procura Minori e ai servizi sociali competenti per l’adozione dei provvedimenti del caso.