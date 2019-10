Vomero, nuova apertura nei locali dell'ex Fnac

Nuovo capitolo per i locali dell'ex Fnac in via Luca Giordano. Da qualche giorno, infatti, sono iniziati i lavori all'interno dello store in vista di una nuova apertura.

Tanti i curiosi che si fermano all'esterno della serranda per scrutare e scoprire qualcosa in più.

Dopo l'esperienza del 'temporary' Intelligent Store, durata dal marzo 2018 fino a fine dicembre, stavolta dovrebbe essere il noto brand di abbigliamento Piazza Italia ad aprire i battenti anche nel cuore del Vomero.