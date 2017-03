Il web si mobilita per Napoli Centrale: nasce una sottoscrizione

I tanti affezionati clienti di Napoli Centrale, lo storico pub in via Gemito andato in fiamme nei giorni scorsi, hanno deciso di mobilitarsi sul web per una raccolta fondi in favore del locale vomerese.

L'iniziativa ha un gruppo Facebook dal nome "S.O.S. Pub Napoli Centrale insieme si puo'", dove è possibile trovare tutte le informazioni per poter effettuare una donazione, via ricarica, da destinare alla ricostruzione dello storico locale, per far sentire la propria vicinanza ai titolari.

"Ritrovarsi tra le fiamme mentre raggiungi più che il tuo posto di lavoro, casa tua. Una vita vissuta sempre con lo stesso amore, la stessa dedizione e passione. Siamo increduli e disorientati, ma questo silenzio e questo odore acre non sono la fine ma solo un nuovo inizio. Come la Fenice, da questo rogo risorgeremo più forti di prima. La voglia e la forza di ricominciare ce la state dando soprattutto voi con il vostro calore e la vostra solidarietà.Inimmaginabile l'affetto e la fiducia che stiamo ricevendo da tutti voi. Grazie di tutto e soprattutto a presto", il messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook "PubnapoliCentrale".