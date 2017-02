Controlli nelle zone della 'movida' collinare: sanzionati automobilisti e parcheggiatori

Nel weekend appena trascorso gli agenti delle Unità Operative della Polizia Municipale del Vomero, dei Motociclisti e della Polizia Investigativa Centrale, hanno svolto attività di controllo nelle zone della 'movida' collinare, dove si concentra maggiormente l’aggregazione giovanile e non solo.



Tra via Aniello Falcone, via Palizzi, via Cimarosa, via Bernini, piazza Vanvitelli, piazza Fanzago e viale Michelangelo, sono state accertate 250 violazioni al codice della strada e sosta selvaggia, e sottoposti a controllo 23 soggetti che esercitavano attività abusiva di parcheggio, in particolare nelle zone nei pressi di piazza degli Artisti, piazzale Cardarelli, via Paisiello e via Aniello Falcone.



In Largo Maria Teresa di Calcutta, poi, un giovane di età inferiore ai 21 anni è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello previsto. Al ragazzo è stato comminato un provvedimento amministrativo con la sanzione accessoria del ritiro e sospensione della patente per tre mesi.



Diversa la sanzione a due soggetti i quali, alla vista della postazione di controllo, hanno provato a darsi alla fuga. Grazie al pronto intervento degli agenti, infatti, i predetti sono stati fermati e sottoposti ai controlli di rito.

Entrambi i conducenti sono stati trovati alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con conseguente ritiro della patente e deferimento alla autorità giudiziaria.